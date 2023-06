Prilly: Le chauffeur TL refuse d’attendre deux handicapés

Lundi soir, la ligne 9 des Transports publics de la région lausannoise (TL) accusait d’importants retards. Un chauffeur a alors reçu l’instruction de déposer tous ses passagers et de faire demi-tour, sans aller jusqu’au terminus. L’objectif de la manœuvre était de gagner du temps et de se caler sur le bon horaire pour le trajet retour, cette procédure extraordinaire n’étant déclenchée que si un deuxième bus peut arriver dans un délai raisonnable. Problème, dans le cas présent, les passagers ont été débarqués à 200 mètres de l’arrêt suivant, et parmi eux se trouvaient deux personnes se déplaçant avec des béquilles.

Quand le deuxième bus est arrivé à l’arrêt, l’un des passagers a signalé au conducteur que des personnes à mobilité réduite étaient en chemin et qu’il fallait les attendre. Mais le chauffeur a refusé, explique «24 heures». Scandalisé, le passager a appelé la police. Le ton est ensuite monté au point que les personnes handicapées – arrivées entre temps – sont parties en pleurant, et un médiateur des TL a dû intervenir. «Le personnel de conduite est tenu de s’arrêter le temps de laisser monter et descendre la clientèle et ne peut pas attendre, ajoutent les TL, dans «24 heures». Nous sommes navrés que cette situation ait généré de l’incompréhension.»