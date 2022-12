Zurich : Un passant trouve le corps sans vie d’un enfant

La police municipale zurichoise suppose qu’il a été victime d’un accident de la circulation. Dans un communiqué de presse, elle précise que la cause et le déroulement de l’accident ne sont pas clairs tout comme les autres personnes impliquées. Selon un porte-parole, un délit de fuite ne peut pas être exclu.

Des spécialistes du service technique des accidents et de l’institut médicolégal de Zurich se sont rendus sur place pour procéder à un relevé complet des traces. La cause du décès sera déterminée par l’Institut de médecine légale. L’enquête se poursuit et un appel à témoins a été lancé.