Reconnaissance faciale : Un passe-partout marche presque une fois sur deux

Des chercheurs ont déjoué avec un certain succès trois systèmes de reconnaissance faciale sophistiqués à l’aide de 9 visages générés par ordinateur.

Blavatnik School of Computer Science/School of Electrical Engineering

Des chercheurs de l’école d’informatique Blavatnik (Royaume-Uni) et de l’école d’ingénieur de Tel-Aviv (Israël) ont qualifié «d’extrêmement vulnérables» les systèmes de reconnaissance faciale dans les conclusions de leur étude . Ils ont mis en évidence leurs failles avec un lot de neuf visages «passe-partout» générés par ordinateur qui agit comme des clés maîtresses et qui permet de se faire passer pour plusieurs identités. L’usurpation intervient sans aucune information ou donnée supplémentaire sur la personne ciblée.

Empreintes digitales pas épargnées

Les chercheurs ont utilisé la routine d’apprentissage automatique StyleGAN pour générer les visages, puis un algorithme évolutif et un réseau neuronal pour optimiser et prédire leur succès. La stratégie évolutive crée ensuite des itérations, ou générations de candidats, ayant des taux de réussite variables, explique Vice Media. Les chercheurs ont encore utilisé un algorithme pour entraîner un réseau neuronal, afin de classer les meilleurs candidats comme les plus prometteurs. C’est ce qui lui permet de prédire le succès des candidats et, à son tour, de diriger l’algorithme pour générer de meilleurs candidats ayant une plus grande probabilité de réussite.