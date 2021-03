Pandémie : Un passeport sanitaire européen espéré pour l'été

Les autorités européennes visent une entrée en service d'un certificat sanitaire, le «passeport vert», pour faciliter les voyages au sein de l'UE avant les vacances d'été.

Objectif fin juin

«Il sera soit sous forme électronique, soit papier», pour respecter ceux qui n’ont «pas envie de mettre ça sur leur smartphone, et c’est leur droit», a affirmé le commissaire. Doté d’un code QR, gratuit, il sera dans la langue de chaque pays et traduit en anglais, et il «sera valable dans tous les pays de l’Union européenne», a-t-il détaillé.