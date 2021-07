Marché de l’art - Sa traque aux faux Gauguin le mène à Zurich

La Fondation et collection Emil G. Bührle est une collection d’art privée, créée en 1960 et basée à Zurich.

Passionné d’art, Fabrice Fourmanoir a consacré sa vie à traquer les faux Gauguin dans le monde. Aujourd’hui, il pointe du doigt deux tableaux détenus par la fondation Bührle à Zurich. Pas de doute pour lui, L’Offrande et Tournesols sur un fauteuil n’auraient pas été signés de la main de Gauguin. Ils feraient partie d’une série de faux, créés et commercialisés après le décès de l’artiste par un dénommé Ambroise Vollard, le marchand de Gauguin.

Fabrice Fourmanoir ne se souvient pas précisément de l’année de son premier face-à-face avec les deux tableaux de la fondation Bührle. «Je pense que c’était il y a une vingtaine d’années, à l’époque je vivais en Polynésie et je voyageais dans le monde entier pour voir tous les Gauguin.» Par contre, l’amateur d’art n’est pas près d’oublier les détails qui lui ont immédiatement sauté aux yeux: «Le tableau de l’offrande m’a vraiment perturbé car je n’ai pas reconnu les Polynésiens. Quant à celui des tournesols, j’ai remarqué que les pirogues n’avaient pas de balanciers. Or toutes les pirogues polynésiennes sont censées en avoir.»

Après des années de recherches et d’analyses, il affirme pouvoir démontrer qu’il s’agit bien de faux: «Aujourd’hui ce n’est plus seulement une intuition. Mes recherches s’appuient sur des anachronismes, des détails de provenance, des erreurs de style, géographiques ou de culture polynésienne.» Fabrice Fourmanoir ne prétend pas avoir un œil plus affûté qu’un autre expert de Gauguin, en revanche il estime que sa connaissance de la Polynésie fait la différence. «Pendant plus de trente ans, j’ai vécu comme Gauguin au milieu des Polynésiens, je connais leur histoire, leur culture, leurs croyances et religions. J’ai vécu dans les mêmes endroits que lui à Tahiti et aux Marquises. Je connais même la végétation.»