Angleterre : Un patient avec un obus dans le rectum sème la pagaille dans un hôpital

Le personnel d’un hôpital anglais a vu débarquer, cette semaine, un homme avec un obus – non chargé – de la Seconde Guerre mondiale «mal placé». Police et démineurs appelés en renfort.

Le Gloucestershire Royal Hospital a vécu, mercredi, un branle-bas de combat quand un patient s’est présenté aux urgences avec un obus de la Seconde Guerre mondiale dans le rectum, les secouristes craignant que la charge n’explose. Par précaution, la police et les démineurs de l’armée s’étaient rendus dans cet hôpital de l’ouest de l’Angleterre. Mais avant même leur arrivée, les médecins avaient pris les devants et retiré le projectile du séant de l’infortuné.

«L’objet a été retiré avant l’arrivée de la police, et le service de déminage a été contacté. Il s’est rendu sur place et a confirmé qu’il n’était pas chargé et ne présentait donc pas de danger pour le public», a indiqué la police , dans un communiqué.