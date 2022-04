Incendie mortel dans un hôpital en Grèce : Un patient Covid sous oxygène aurait allumé une clope et causé une explosion

Une personne est décédée et trois autres ont été blessées mercredi lors d’un sinistre survenu au sein d’un établissement hospitalier de Thessalonique. Une enquête a été ouverte.

«Forte explosion»

Patients évacués

Trente pompiers et onze véhicules ont été dépêchés sur les lieux, selon le service de secours et une enquête ouverte sur les causes du sinistre. Le ministre de la Santé Thanos Plevris et la vice-ministre Mina Gaga étaient attendus mercredi après-midi sur place, selon des médias.