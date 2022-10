Genève : Un patient des HUG disparu depuis deux jours



Philippe C. est né le 20 juillet 1976 en France. Il mesure 1,83 m, est de corpulence fine et a des cheveux châtains courts. Il est habillé d’un blouson de moto marron clair et de chaussures en cuir bicolores (brun foncé et brun clair aux talons). Toute personne l’ayant aperçu est priée de contacter la police judiciaire au +41 22 427 75 10 ou le poste de police le plus proche.