Genève: Un patient sans espoir sauvé grâce à un traitement expérimental 

Un Genevois souffrant d’une infection résistante aux antibiotiques a vu son avenir bouleversé. Après six mois d’hospitalisation, dépendant d’une antibiothérapie intraveineuse et sans perspective d’amélioration, il a reçu un traitement expérimental de dernier recours. Autorisée à titre compassionnel, le traitement lui a sauvé la vie. «Il a finalement pu quitter l’hôpital, retrouver son autonomie et reprendre son travail», ont indiqué les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où il était pris en charge.