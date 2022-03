Dorénaz (VS) : Un patron n’engage désormais un apprenti que s’il sait sourire

Le patron d’une serrurerie du Bas-Valais veut engager un apprenti pour ces quatre prochaines années. Originalité: ses principaux critères tiendront dans la capacité d’un adolescent à être motivé et bien dans sa peau.



Patron d’une serrurerie de Dorénaz, Jean Biollay a désormais une idée très claire sur les critères d’engagement de son futur apprenti constructeur métallique et il les a indiqués noir sur blanc dans une annonce parue dans « Le Nouvelliste », cette semaine. Il ne veut plus bosser dans la mauvaise humeur mais avec des gens heureux.

Le directeur cherche quelqu’un de motivé, souriant, d’agréable, de communicatif et qui ne passe pas sa vie sur son smartphone. Et il ne s’en cache pas, espérant ainsi trouver «sa perle rare» pour les quatre prochaines années. «Je n’arrive plus à trouver des jeunes qui ont la joie de vivre, qui ont le smile, qui sont motivés et bien dans leur peau. Je préfère engager un apprenti heureux même s’il est un peu moins doué», assure le patron dans les colonnes du quotidien valaisan.