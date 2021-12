États-Unis : Un patron s’excuse après avoir viré 900 salariés par Zoom

«Si vous participez à cette réunion, c’est que vous faites partie du groupe des malchanceux qui sont licenciés avec effet immédiat», a-t-il lancé à ses employés.

Vivement critiqué pour avoir licencié 900 salariés via la plateforme de téléconférence Zoom, le patron d’un site américain de crédits immobiliers a présenté ses excuses, reconnaissant la brutalité de ses méthodes. «Je n’ai pas suffisamment fait preuve de respect et de reconnaissance envers les personnes affectées et envers leurs contributions», a reconnu mardi dans un courriel adressé à ses employés Vishal Garg, directeur général de Better.com.