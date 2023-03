Genève: Un patron vraiment pressé d’enterrer le salaire minimum

La motion Ettlin , c’est ce texte qui prévoit de faire primer les conventions collectives nationales étendues sur les salaires minimums cantonaux, plus généreux. «Certains patrons sont très pressés d’en finir» avec ce plancher, tance Julien Repond, du syndicat SIT. Il note en sus que l’avenant prévoit la renonciation au droit de contester la nouvelle paie - «une disposition illégale»; «On nous a demandé de signer tout de suite. Je me suis senti un peu menacé. Du coup, j’ai signé», raconte José*. Outrés, les syndicats SIT et Unia exigent le retrait de ces avenants.

Administrateur de la société, Me Pascal Pétroz avance ses arguments. «On a fait ça pour protéger les employés de la motion Ettlin, en réglant le problème tout de suite et en leur offrant un minimum garanti supérieur à ce à quoi on serait tenu (ndlr: environ 3500 fr.).» S’ils refusent de signer (deux l’ont fait), «il ne se passe rien». Et c’est «parce que cet avenant n’est pas obligatoire qu’il est légal de proposer une renonciation au droit de contester un salaire qui sera plus élevé que la future norme».