Pandémie de Covid-19 – Un pays voisin qui confine, le Conseil fédéral qui observe: un air de déjà vu

Le 28 octobre , Emmanuel Macron annonçait un confinement sur tout le territoire français, dès le lendemain. Cette fois-ci, ce même 28 octobre, le Conseil fédéral n’a pas attendu et a pris des mesures en fermant les boîtes de nuit, les restos dès 23h et en limitant les rassemblements.

Alors que la France avait uniformisé ses mesures, le Conseil fédéral tentait lui une autre approche: chaque canton a pu durcir les siennes de son côté. Et c’est ce qui s’est passé. Le 30 octobre, le Jura annonçait qu’il fermait les restaurants et lieux de loisir, Neuchâtel restreignait encore plus les rencontres et Fribourg déclarait la situation extraordinaire. Le 1er novembre, Genève fermait à son tour les restaurants et Vaud suivait le 3 novembre. La Suisse n’avait alors pas durci ses mesures. Finalement, c’est le 18 décembre que le Conseil fédéral avait fini par reprendre la main, et annoncé fermer les établissements au niveau national.