Haute-Savoie (F) : Un pêcheur chute et se blesse en s’emmêlant dans ses lignes

Un jeune homme s’est brisé la cheville après être tombé dans un ruisseau lors d’une partie de pêche, lundi, près d’Annecy (F).

La poisse pour un jeune pêcheur haut-savoyard . Lundi, vers 19 heures, il a dû être secouru par une équipe de s pompiers spécialisée dans les interventions en ravin et un hélicoptère à la suite d’une chute dans un ruisseau, à Nâves-Parmelan , non loin d’Annecy . Selon «Le Dauphiné Libéré» , cet homme de 22 ans s’est vraisemblablement pris les pieds dans ses lignes et est tombé de plusieurs mètres dans le cours d’eau, se fracturant la cheville. Il a été transporté au centre hospitalier d’Annecy.