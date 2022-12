Canton de Soleure : Un pédocriminel écope d’une amende, le TF demande la prison

Entre 2015 et 2018, un homme de 26 ans a commis des actes sexuels sur de jeunes filles âgées de 13 à 14 ans. Le délit le plus grave a été l’abus sexuel d’une jeune fille de 14 ans. Le Tribunal régional d’Olten-Gösgen (SO) avait condamné l’auteur en 2020 à plus de 3 ans de prison. Mais la plus haute juridiction du canton de Soleure a révisé le jugement en deuxième instance.