Olten (SO) : Un pédocriminel récidiviste échappe à l’internement

La carrière pédocriminelle d’un accusé soleurois a commencé dans les années 1990. Mercredi, un tribunal l’a condamné à deux ans et demi de prison.

Un pédocriminel récidiviste soleurois échappe à l’internement. Le Tribunal de district d’Olten-Gösgen (SO) l’a condamné mercredi à deux ans et demi de prison pour actes d’ordre sexuels avec enfants et pornographie dure notamment, mais il l’acquitte partiellement dans plusieurs cas, faute de preuve.