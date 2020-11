Horgen (ZH) : Un pédophile zurichois à nouveau condamné à l’internement

En raison d’un risque élevé de récidive, un pédophile de 63 ans a été condamné ce lundi à l’internement par le tribunal de district d’Horgen. Il avait déjà été interné en 1999 avant de voir sa peine convertie en mesure thérapeutique.

Le prévenu a été interné une première fois en 1999 pour avoir abusé de dizaines de filles en âge préscolaire. L’internement a été levé en 2008 et converti en mesure thérapeutique stationnaire avec réexamen du cas tous les cinq ans.

Reconnu par un gardien

Une semaine plus tard, les surveillants du centre d’exécution des peines en milieu ouvert ont trouvé dans la cellule de l’homme un sac en plastique contenant une mèche de cheveux blonds. Il avait coupé cette mèche à une femme assise devant lui dans le tram. Il a reconnu avoir utilisé cette mèche pour se masturber.

Risque de récidive élevé

L’excursion à Baden et la mèche de cheveux ont incité le tribunal d’Horgen à soumettre le prévenu à un nouvel internement, selon le jugement publié lundi. Pour le Ministère public et le tribunal, la thérapie ne fonctionne pas et le risque de récidive est élevé.