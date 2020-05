Suisse

Un pédopornographe présumé reste en préventive

Un homme, sur le téléphone duquel ont été trouvées 825 images pédopornographiques, est en détention depuis janvier. Les juges de Mon-Repos lui refusent la liberté.

Le Tribunal rejette le recours d'un homme placé en détention préventive en raison de la détention de centaines d'images et de vidéos à caractère pédopornogaphique. L'enquête menée par la justice genevoise n'est pas terminée et doit éclaircir plusieurs points importants.

Le recourant a été arrêté le 17 janvier 2020 sous la prévention de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Sur une application cryptée, il a indiqué qu'il projetait d'abuser d'un enfant dont il avait la garde. Mais son interlocuteur n'était autre qu'un agent américain infiltré. Il s'est avéré qu'il avait détenu entre décembre 2019 et janvier 2020 sur son téléphone portable 7 vidéos et 825 images pédopornographiques.