Football féminin - Un pénalty imparable d’Alisha Lehmann, mais une défaite quand même

Alisha Lehmann traverse une période faste, tant sentimentalement que sur le terrain. La Bernoise, élue meilleure joueuse de son club en janvier, a marqué son 2e but consécutif en championnat avec Aston Villa. Buteuse décisive lors du succès à Leicester, celle qui a fêté ses 23 ans il y a deux semaines n’a cette fois pas pu éviter la défaite de son équipe contre West Ham (1-2). L’internationale suisse a inscrit le but égalisateur sur pénalty (42e), sa 4e réussite de la saison toutes compétitions confondues avec son club. «Résultat décevant aujourd'hui, mais nous devons continuer à nous battre et à nous serrer les coudes», a commenté Lehmann. Un revers qui ne fait pas l’affaire du club basé à Birmingham, toujours 9e au classement.