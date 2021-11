Canada : Un pensionnat pour autochtones lance des fouilles pour retrouver des corps

L’un des premiers pensionnats pour autochtones ouverts au Canada a entrepris, mardi, des recherches pour trouver de nouvelles tombes d’enfants.

Depuis mai, plus d’un millier de tombes d’enfants autochtones ont été retrouvées près de pensionnats, ce qui a ravivé un douloureux pan de l’histoire du Canada et de sa politique d’assimilation forcée des autochtones. Mark Hill, le chef des Six Nations de la rivière Grand, a salué «une première étape pour ramener nos enfants à la maison», lors d’une conférence de presse.