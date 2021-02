Si la justice a bel et bien reconnu que le jeune homme est l’auteur des blessures, elle a estimé que les preuves étaient insuffisantes pour le condamner pour lésions corporelles volontaires, informe vendredi la « Berner Zeitung ». Le juge a estimé qu’on ne pouvait pas prouver que l’accusé – souffrant de problèmes psychiques et consommant régulièrement du cannabis et de l’ecstasy – a volontairement blessé l’enfant.

Le prévenu n’a pas non plus pu être condamné pour lésions corporelles par négligence puisqu’il ne s’agit pas d’un délit poursuivi d’office et que la mère du petit n’a jamais porté plainte contre lui. «Vous avez de la chance qu’aucune plainte n’ait été déposée et que vous vous en sortez avec un acquittement», a estimé le juge.