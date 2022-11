Genève : Un père enlève ses enfants: gros dispositif de la police

Un père a disparu à la sortie de l’école, à Thônex, avec sa fille et son fils. Les forces de l’ordre ont lancé un avis d’enlèvement et déployé un important dispositif, y compris en France voisine.

Un père de famille a enlevé ses deux enfants, mardi vers 11h à la sortie de l'école Belle-Terre, dans la commune de Thônex (GE). La police cantonale informe qu’il a quitté les lieux en compagnie de sa fille ainsi que de son fils et n'a donné aucune nouvelle depuis. Il pourrait se trouver en France voisine.

Le signalement des disparus

- L’aînée, Julie V., est âgée de 7 ans. Elle mesure entre 130-140 cm, elle a des cheveux blonds vénitien, longs, lisses, et des yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un pull vert/turquoise, des pantalon leggins en velours couleur ocre, des boucles d'oreille en forme de cerises, des porte des lunettes de vue avec monture dorée décorée des petites fleurs sur les branches..

- Le cadet, Milo V. est âgé de 5 ans. Il mesure 115 cm environ, il a des cheveux châtains clairs, lisses et courts, et des yeux bruns. Il portait un jeans et un sweat-shirt gris chiné au moment de sa disparition.