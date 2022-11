Jura bernois : Un père et ses fils accusés de traite d’êtres humains à Moutier

Un chef de clan balkanique et ses quatre fils comparaissent depuis ce lundi, devant la justice bernoise. Ils sont accusés de violences et maltraitances envers les épouses des fils, traitées en esclaves.

Ambiance lourde lundi à Moutier. Cinq hommes, un père et ses quatre fils, comparaissent devant le Tribunal régional du Jura bernois – Seeland. Ils sont accusés de traite d’êtres humains sur les épouses des fils. Le procès se déroule selon un dispositif spécial. En effet, les victimes et leurs maris sont auditionnés séparément et ne sont jamais ensemble dans la salle. Elles n’auront donc pas à croiser leurs bourreaux, qu’elles ont dénoncés en 2019, après s’être enfuies.

L’affaire a débuté en 2003, selon l’acte d’accusation. Cette année-là, le père avait fait venir du Kosovo quatre jeunes filles issues de milieux modestes, âgées alors de 14 à 17 ans, pour les marier de force à ses fils. Il leur aurait fait miroiter une vie plus confortable en Suisse. Mais une fois sur place, elles auraient subi un véritable calvaire durant presque seize ans. Elles étaient en effet régulièrement battues, violées, humiliées ou menacées de mort. Isolées, elles étaient détenues comme des esclaves, n’avaient pas le droit de sortir, et n’étaient pas autorisées à apprendre le français.

Le rôle-clé du patriarche

Lundi, le procureur a débuté les auditions des victimes, âgées aujourd’hui entre 24 et 36 ans. L’une d’elles, mère de deux enfants en âge de scolarité et bien intégrés, a raconté avoir très vite compris, une fois arrivée en Suisse, qu’elle n’aurait pas l’autorisation de faire un apprentissage, de suivre des études ni même de faire quoi que ce soit. «Si je voulais aller nager à la piscine du village, je devais demander l’autorisation à tous les membres de la famille. Si quelqu’un s’y opposait, je ne pouvais pas y aller», a-t-elle ainsi expliqué, selon «Blick» qui suit le procès.

Le beau-père semble avoir joué un rôle-clé dans cette affaire. En effet, c’est lui qui l’a empêchée de partir une première fois, en la frappant et en lui enlevant son enfant, tout en lui disant qu’elle n’avait qu’à sauter de l’étage de la maison… Son mari l’a également menacée d’une arme à feu, a-t-elle expliqué. Le patriarche la surveillait aussi dans sa chambre avec une caméra vidéo. «Il pouvait me voir nue», a-t-elle indiqué.

«Je me suis sentie comme un robot»

La jeune femme a également expliqué qu’elle avait rencontré son mari pour la première fois en Suisse. «Je savais qu’il y aurait des relations sexuelles et je voulais aussi une famille. Mais pas comme ça. Il m’attendait devant la porte de la chambre. Il voulait du sexe immédiatement. Je me suis sentie comme un robot». Et de raconter que toute la famille devait savoir s’il y avait eu des rapports et applaudissait si c’était le cas.