France : Un père et son fils gravement blessés dans une fusillade

Lundi soir, dans le nord de l’Isère, des coups de feu ont grièvement blessé un jeune homme de 17 ans et son père. Le tireur est activement recherché.

Un jeune homme de 17 ans et son père âgé de 41 ans ont été gravement blessés lundi soir dans une double fusillade à Villefontaine, dans le nord de l’Isère, ont indiqué mardi les pompiers. L’adolescent a été touché par une balle au thorax, et son père par deux balles, au thorax et au dos, ont précisé les pompiers, confirmant une information du quotidien régional «Le Dauphiné Libéré».