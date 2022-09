Zurich : Un père met le feu à son appartement: 7 ans et demi de réclusion

Un incendie avait éclaté en décembre 2019 dans un appartement. À bout, un homme devait être expulsé avec sa famille – son épouse et ses deux fils – car il n’avait pas payé son loyer. Sauf qu’au petit matin il a mis le feu à l’appartement avec de la pâte à brûler pour réchauds. Il s’est retrouvé lundi devant la Haute Cour zurichoise. «Je ne voyais absolument aucune issue et je voulais mettre fin à mes jours», a déclaré l’accusé lors de l’audience. Il était financièrement à bout et son couple était en crise. Il a chiffré ses dettes à 200’000 francs.