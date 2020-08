Sattel (SZ) Un père tente de tuer sa fille de 28 ans

Un homme de 54 ans a tenté de tuer sa fille de 28 ans à Sattel (SZ) dans la nuit de lundi à mardi. Le drame s’est produit dans leur maison familiale.

Son père a été arrêté sur le lieu du crime. On ignore les causes et les circonstances du drame. On n’en sait pas plus à ce stade sur la présence ou non d’autres personnes dans la maison au moment des faits. Ces éléments font l’objet d’une enquête de la police et du Ministère public schwyzois. La nature des blessures de la jeune femme n’a pas non plus été révélée.