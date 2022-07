Crime d’honneur : Un père tue sa fille de 16 ans en Iran

Il serait devenu furieux après avoir aperçu sa fille dans un jardin public en compagnie d'un jeune homme.

«Entre 375 et 450 cas de crimes d'honneur chaque année»

La victime s'était rendue chez sa grand-mère après sa dispute avec son père. Le père a été arrêté et a «avoué à son crime», a ajouté la même source. Selon la loi islamique en vigueur en Iran, un père n'encourt pas la peine de mort s'il tue son enfant. S'il n'existe pas de statistiques exactes sur les crimes d'honneur en Iran, l'agence de presse Isna estime qu'«entre 375 et 450 cas de crimes d'honneur se produisent chaque année» dans le pays. D'après l'agence, les crimes d’honneur représentent environ 20% des meurtres et la moitié des meurtres familiaux commis en Iran.