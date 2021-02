Amérique latine : Un pesticide interdit en Europe décime les abeilles en Colombie

Des centaines d’essaims ont été décimés ces dernières années dans ce pays, où des études officielles pointent du doigt le fipronil, un agrotoxique interdit en Europe et d’usage contrôlé en Chine, ainsi qu’aux Etats-Unis.

Des centaines d’essaims et des millions d’abeilles meurent à cause d’un produit toxique.

Quand le «poison» infiltre une ruche, Gildardo Urrego n’a pas assez de ses deux mains pour en évacuer les abeilles mortes. Un désastre qu’apiculteurs et experts attribuent à l’usage massif de pesticides accompagnant le boom de l’agro-industrie en Colombie.

Des centaines d’essaims ont été décimés ces dernières années dans ce pays, où des études officielles pointent du doigt le fipronil, un agrotoxique interdit en Europe et d’usage contrôlé en Chine, ainsi qu’aux Etats-Unis. Près du rucher de Gildardo Urrego, dans le département d’Antioquia (nord-ouest), s’étend un verger de fruits de la passion. «Les produits agrochimiques n’y ont peut-être pas été utilisés correctement», avance cet apiculteur de 38 ans.

C’est la deuxième fois qu’il voit mourir ses abeilles: 10 de ses 19 essaims ont succombé en 2019 et déjà quatre cette année, chacun comptant quelque 50’000 insectes. Partout dans le monde, aux Etats-Unis, au Canada, en Uruguay, en France, en Russie et jusqu’en Australie, des apiculteurs ont dénoncé ces dix dernières années une mortalité anormale causée par les pesticides.

M. Urrego n’a pas identifié le produit qui décime ses ruches. Mais à 280 km au sud, dans le département du Quindio, Abdon Salazar n’hésite pas à accuser le fipronil. «Ces deux dernières années, on peut estimer que ce sont plus de 80 millions d’abeilles qui sont mortes», déplore ce propriétaire d’une entreprise apicole. Derrière lui, vrombissent 300 ruches.

Voisinage empoisonné

Comme tant d’autres apiculteurs de ce pays parmi les plus bio-divers de la planète, il est contraint de régulièrement dégager des montagnes d’insectes morts. Aux alentours, de vastes plantations d’avocatiers et d’agrumes colonisent la campagne, boostées par le fipronil.

Ce pesticide est hautement toxique pour les abeilles. Son utilisation a été interdite par l’Union européenne (UE) dans les champs de maïs et de tournesol, dont ces insectes sont friands. Les autorisations pour d’autres cultures ne sont plus renouvelées depuis 2017.

Dans le Quindio, la destruction des ruchers coïncide avec le développement des monocultures, selon Faber Sabogal, président de l’association d’apiculteurs Asoproabejas. Cinq multinationales y ont acheté des terres entre 2016 et 2019 pour profiter du boom de l’avocat, selon les autorités locales.

Les exportations ont bondi de 1,7 tonne en 2014 à 44,5 tonnes en 2019 et le gouvernement se réjouit que la Colombie en soit devenue le premier fournisseur de l’Europe. Mais, selon M. Sabogal, les avocatiers sont très vulnérables aux parasites et requièrent donc d’intenses épandages. Les abeilles sont aspergées de fipronil lorsqu’elles volent parmi les arbres et «rapportent à la ruche ce poison qui tue tout», déplore M. Salazar.