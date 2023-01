Un petit air du Nord à deux pas du Jet d’eau

Il sera possible de découvrir le mölkky, un jeu de quilles finlandais.

Un lieu de détente pour l’hiver à proximité du Jet d’eau. Si l’idée peut a priori faire grelotter, les amateurs y trouveront de quoi se réchauffer, promet la Ville de Genève. Présentée jeudi, «La Banquise» accueillera le public du mercredi au dimanche, jusqu’en mars. «C’est la petite sœur de «La Canopée» ( ndlr: espace de détente installé en été) et elle complète l’offre d’animations sur les quais», a exposé la maire Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative en charge du Département de la sécurité et des sports de la Ville.

L’espace, libéré à la suite du déménagement des bateaux vers le port Noir, propose trois types d’activités. La zone bien-être compte deux cabines de sauna au feu de bois avec vue sur le Jet d’eau, des douches alimentées par l’eau du lac, ainsi que deux yourtes traditionnelles mongoles, chauffées au poêle à bois. L’une est réservée au repos, et l’autre propose des massages prodigués par des professionnels.

Lancer de hache et poutine



La zone sportive permettra de s’initier au lancer de hache, avec des sessions de 5 à 10 minutes encadrées par un moniteur. On pourra aussi y pratiquer le mattcurling, soit du curling sur une surface synthétique, ainsi que le mölkky, un jeu de quilles finlandais. Enfin, un espace buvette, avec un foodtruck et une terrasse, proposera des plats canadiens typiques, dont la fameuse poutine. Des DJ animeront l’espace les vendredis et samedis soir de 18 h 30 à 22 h.