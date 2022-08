Etats-Unis: un petit avion se pose en catastrophe sur l’autoroute sans faire de blessés

États-Unis : Un petit avion se pose en catastrophe sur l’autoroute sans faire de blessés

«Ma plus grande crainte, c’était de percuter des voitures»

Selon NBC News, le pilote avait décollé plus tôt dans la journée de l’aéroport municipal de Corona pour un court vol. Mais alors qu’il était sur le retour, son Piper PA-32 a soudain perdu de la puissance. Obligé de poser l’avion au plus vite, Andrew Cho a dû se résoudre à atterrir sur l’autoroute. «Ma plus grande crainte, c’était de percuter des voitures, confie-t-il à la chaîne d’info américaine. J’ai vu un espace vide dans la circulation et je me suis dirigé dessus.»