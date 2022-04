Saint-Gall : Un petit avion tombe dans le lac de Constance

Un avion de tourisme s’est écrasé près de Staad (SG), peu après le décollage. On ne sait pas combien de personnes étaient à bord.

Selon un communiqué de la police cantonale de Saint-Gall, un avion s’est écrasé dans le lac de Constance, à proximité de Staad, visiblement non loin de la rive du lac vers 14 heures, peu après son décollage de l’aérodrome d’Altenrhein. «Selon les premières informations, il s’agirait d’un petit avion. Aucune information ne peut encore être donnée sur le nombre d’occupants», poursuit la police.

Un témoin indique à «20 Minuten»: «J’ai vu des hélicoptères de sauvetage tourner au-dessus du lac de Constance, il y a des forces d’intervention partout!» Un lecteur, dont le bureau se trouve à 50 mètres du lac, a pu assister à l'accident. «J'ai entendu du bruit. Puis j'ai vu un avion piquer du nez, raconte-t-il. C'est alors que l'avion a plongé dans le lac.» Deux personnes se seraient ensuite immédiatement rendues sur le lieu de l'accident à bord d'un pédalo. Et deux minutes plus tard, un hélicoptère de la Rega et une première ambulance seraient déjà arrivés sur les lieux de l'accident.