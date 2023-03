Genève/Vaud: Un petit avion zigzague dans la nuit et intrigue 

Une fois, deux fois, une dizaine de fois au total: vers minuit et pendant plusieurs heures ensuite, un appareil a inlassablement effectué des allers-retours dans la nuit de jeudi à vendredi, au-dessus d’un secteur allant de Gland (VD) au mont Vuache, en France voisine, au sud-ouest du canton de Genève. Cointrin n’a pas eu connaissance d’éventuels problèmes rencontrés par un avion durant la nuit. Et pour cause: le petit engin, un Cessna, effectuait en réalité des relevés topographiques LIDAR, sur mandat du canton de Genève, a informé le contrôleur aérien Skyguide. Via un balayage laser aéroporté, la technologie LIDAR permet d’obtenir des données 3D. Ces dernières servent à reconstituer des modèles numériques très précis du paysage, dans des domaines comme l’architecture, l'urbanisme ou encore le guidage automatique des voitures.