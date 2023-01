Oberland bernois : Un petit besoin aux graves conséquences

Une promeneuse a voulu bien faire en brûlant les mouchoirs utilisés pour ses besoins. Sauf qu’elle a déclenché un incendie et doit répondre de ses actes devant la justice.

C’est non loin de ce spot d’escalade que l’incendie s’est déclaré.

Petit besoin, grosses conséquences! C’est ainsi qu’on pourrait résumer ce qui s’est passé en mars 2022, dans la région de Wimmis (BE). Les détails ressortent d’une ordonnance pénale publiée récemment. Une femme du canton de Berne a été reconnue coupable par le ministère public d’avoir provoqué un incendie par négligence. Elle avait «fait ses besoins» dans la forêt et «enflammé les mouchoirs en papier utilisés pour les détruire au moyen d’un briquet, ce qui a enflammé les feuilles sèches qui se trouvaient tout autour», comme l’indique le document de justice.

Plus de peur que de mal… mais!

Il n’a fallu pas moins de 40 minutes pour que les soldats du feu arrivent sur place. Pendant ce temps, les alpinistes ont uni leurs forces pour lutter contre la propagation de l’incendie. Toute l’eau potable a été utilisée pour éteindre les flammes. Lorsque cela n’a plus suffi, on a frappé les braises avec des branches. Les pompiers ont terminé l’ouvrage. Résultat: deux arbres devront éventuellement être abattus et l’intervention des secours a coûté près de 7400 fr.