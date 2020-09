Hockey sur glace : Un petit but a suffi aux Dallas Stars

Le Suédois John Klingberg a marqué à la 3e minute du premier match de la finale de Conférence Ouest face Vegas Golden Knights. Après, ce fut parole aux défenses.

John Klingberg (à g.) est félicité par Jamie Benn. Il ne sait pas encore à ce moment-là que son but suffira à faire gagner son équipe de Dallas.

Un but précoce du Suédois John Klingberg a suffi à Dallas pour remporter (1-0) le match No 1 de la finale de Conférence Ouest, contre les Vegas Golden Knights, dimanche à Edmonton.

Les deux équipes sortaient de séries très serrées en demi-finales, aux matches prolifiques en buts, et dont la conclusion s’est faite au 7e match décisif. Cette fois, ce fut parole à la défense, une fois l’ouverture du score faite par Klingberg après 2’36’’, avec en dernière ligne le gardien Anton Khudobin qui a repoussé les 25 tirs adverses. Preuve que les Golden Knights n’ont pas eu de grandes opportunités d’égaliser.

«Khudobin est le genre de gars pour qui tu veux aller à la guerre, lui a rendu hommage son coéquipier Jamie Oleksiak. Il enfile sa tenue de travail à chaque entraînement et à chaque match. Il a toujours l’air de vivre les meilleurs moments de sa vie. Nous, en tant que défenseurs, on se nourrit de cette énergie.»

Le match No 2 est prévu mardi, alors que la première rencontre de la finale de Conférence Est entre le Tampa Bay Lightning et les New York Islanders est agendée à ce lundi.