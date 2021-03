Il transportait une machine agricole d’Italie en France. Non muni de la vignette autoroutière, il était entré en Suisse la nuit précédente par un poste de douane non occupé au Tessin, sans accomplir les formalités douanières de transit. Lors du contrôle du véhicule, il s’est avéré que le poids total s’élevait à 5,04 tonnes au lieu des 3,5 tonnes autorisées. De plus, le chargement était mal réparti et faisait fortement incliner le véhicule sur le côté droit.