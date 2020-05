Morgins (VS)

Un petit chiot sauvé par policiers et secouristes

Un randonneur a remarqué, jeudi matin, un chien bloqué en mauvaise posture à plus de 2000 mètres d'altitude.

Craignant que son maître ait chuté dans les environs, cette dernière, aidée par la police intercommunale des Dents-du-Midi ainsi que par le Secours régional du Chablais, est intervenue. Si aucune chute de randonneur n'a été constatée dans les environs, policiers et secouristes ont remarqué que le chien était en réalité un chiot. Munis de cordes et de baudriers, ils ont récupéré l'animal au milieu de l'après-midi.

«Les collègues et secouristes sur place étaient particulièrement attendris par ce chiot, très sympa et câlin», ajoute Stève Léger. Le propriétaire de l'animal, non muni d'une puce de détection, est invité à contacter la police cantonale afin de le récupérer au Chenil d'Octodure, à Martigny (VS).