Le Folklor reçoit la star des platines Andrea Oliva

Andrea Oliva : Un «petit» club lausannois reçoit un as des platines

Le Folklor accueillera, jeudi 5 mai 2022, Andrea Oliva, DJ bâlois à la renommée internationale.

L’artiste a lancé sa carrière de DJ il y a 25 ans. «Lors de mon tout premier live, Michelle, l’ami qui m’avait appris les bases du DJing, était caché sous les platines. Il me faisait un signe quand je devais, pour être parfait, lancer le disque. C’était très drôle», s’est-il souvenu pour Fifteen Question. Depuis lors, Andrea Oliva a joué dans tous les plus grands festivals, comme Coachella ou Tomorrowland, et clubs renommé dans le monde. Il a également sorti une kyrielle de singles à succès ou encore hissé les soirées «ANTS» au rang des plus courues d’Ibiza.