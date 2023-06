Lausanne: «Un petit commerce invisible n’est pas crédible et va disparaître»

De g. à d., Norbert Ciunsk, Johan Reymond et Gonzalo Amaya de l’association Les 101 Terrasses, Magali Crausaz, présidente du Conseil communal, et Johann Dupuis, chef du groupe EaG.

Créée par trois établissements de consommation, l’association lausannoise «Les 101 Terrasses» a signé son premier fait d’armes avec une pétition munie de 2200 signatures, déposée mardi au Conseil communal. «Notre but est de faire régulariser les terrasses pour les petits lieux de consommation non soumis à licence, comme les nôtres et n’ayant pas le droit de vendre de l’alcool», précise d’emblée Gonzalo Amaya, le patron du Café «A côté de la plaque».