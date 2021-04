Genève - Un petit couac dans un formulaire et il se retrouve à tort en quarantaine

La liberté ne tient parfois qu’à une seule case d’un formulaire et à une masse de paperasse. Julien* en a fait l’expérience à son retour du Cameroun, avec escale à l’aéroport de Paris, la semaine dernière. Le pays africain ne figure pas sur la liste des zones à risque de l’OFSP, et Julien a donc tranquillement vaqué à ses occupations habituelles pendant trois jours une fois à Genève.

Courrier indésirable

Puis, au détour d’un regard dans les «indésirables» de sa boîte mail, il en a découvert un qui l’était littéralement. «Une lettre officielle de la médecin cantonale qui me disait que je n’avais pas, comme exigé, déclaré mon retour d’un pays à risque, et que je devais immédiatement me mettre en quarantaine», raconte Julien.