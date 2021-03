La ferme LVMH : Un petit crocodile idéal pour les sacs de luxe

Le géant du luxe LVMH a racheté une ferme australienne pour y élever des crocodiles d'une race renommée pour la petitesse des écailles de sa peau: idéales pour les sacs à main…

De novembre à mars, on arrive à Coolibah, dans le Territoire du Nord, par hélicoptère. La ferme se niche entre des escarpements et de multiples cours d'eau, en pleine nature. LVMH l'a achetée en 2017.

Pour sécuriser leurs approvisionnements et soutenir une demande toujours croissante, LVMH et Hermès ont fait ces dix dernières années une véritable razzia sur les fermes de crocodiles en Australie, les deux entreprises possédant désormais la majorité d’entre elles.

Très sensibles à la température

«La peau de leur ventre ne contient aucun os et elle est constituée de très petites écailles, un motif très féminin, particulièrement prisé pour la confection de sacs à main», détaille Ben Hindle. Ils passent la troisième et dernière année de leur vie dans des enclos individuels grillagés, dans un grand champ, pour éviter que leur peau soit mordue ou griffée, avant d’être abattus - avec un pistolet électrique, comme les bœufs.

Critiques et manifestations

Leur peau est ensuite envoyée à Singapour, dans une tannerie rachetée par LVMH en 2011, qui approvisionne toutes les marques du groupe en cuir. Malgré une hausse constante de la demande, l’utilisation de cuirs exotiques par l'industrie du luxe est de plus en plus décriée.

Jeudi, trois militantes de l’association PETA, vêtues seulement d’un bikini et d’un masque de crocodiles, ont ainsi manifesté devant la boutique Hermès du centre de Sydney. «Pour chaque sac, chaussure ou ceinture fabriquée avec du cuir de crocodile, un animal très intelligent et sensible est placé en captivité, soumis à une vie horrible et à de multiples souffrances avant d’être tué», dénonce Aleesha Jones, en retirant son masque.