On trouve le gammare des ruisseaux dans presque toutes les régions du pays, à l’exception du Tessin et de certaines vallées du sud, des altitudes les plus basses jusqu’à 1300 mètres environ. L’espèce se nourrit de feuilles et de plantes aquatiques mortes. Des milliers d’individus peuvent se regrouper sur un seul mètre carré dans les cours d’eau en bonne santé. Cela fait des gammares des ruisseaux une importante source de nourriture pour les poissons et d’autres animaux aquatiques.