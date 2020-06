Clip de Visage Pâle

Un petit écran aux images coquines

L’artiste lausannois Visage Pâle a dévoilé la vidéo du single «Revolver».

Dans «Revolver», Visage Pâle évoque une histoire d’amour. Grâce aux images psychés et sensuelles, montrées sur une télé aussi âgée que les synthés utilisés dans le morceau synth-pop, on comprend que le Lausannois a vécu une aventure torride et déroutante.