Jeux vidéo : Un petit félin au centre d’une grande aventure cyberpunk

Trop en dévoiler sur l’histoire de «Stray» serait gâcher une partie du plaisir procuré par le titre, qui propose un récit de science-fiction à hauteur de félin. Pour son premier jeu, BlueTwelve Studio exploite tout ce qu’il y a de fun dans une vie de matou (miauler, renverser des pots ou griffer le canapé) pour résoudre les mystères des lieux. L’adorable héros à poils profite également de graphismes et d’environnements splendides, magnifiés par une direction artistique inspirée des mégalopoles asiatiques comme Hongkong.

En parallèle de son gameplay atypique, le jeu repose sur des mécaniques classiques et efficaces, à base d’exploration, de plateforme et d’infiltration. Quelques bugs subsistent néanmoins, et les énigmes sont souvent trop faciles. Mais pas de quoi ternir cette grande aventure cyberpunk, doublée d’une réflexion mélancolique sur l’humanité