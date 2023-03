Seychelles: Un petit Français de 6 ans survit par miracle à une attaque de requin

Marqué par un voyage aux Seychelles qu’il avait effectué étant petit, Jean Florent avait toujours rêvé d’y retourner avec sa femme et ses enfants. Le voyage idyllique a toutefois viré au cauchemar, le 2 mars. Ce jour-là, la petite famille a embarqué sur un petit bateau pour une excursion sur l’île privée de Grande Sœur, pour y pratiquer le snorkeling. Une fois arrivés sur place, les touristes français ont découvert avec un brin d’inquiétude que des requins citron rôdaient dans le coin, raconte «Le Parisien» .

Les deux skippers présents sur le bateau ont tenu à rassurer le groupe: cette espèce est inoffensive, ont-ils affirmé. Dans l’après-midi, avant une seconde séance de snorkeling, Jean Florent est allé déposer quelques affaires sur la plage, demandant à son fils de 6 ans de l’attendre au bord. Alors qu’Arthur patientait dans une eau d’environ 30 cm de profondeur à un mètre de la rive, un requin citron s’est approché et lui a mordu le pied. L’enfant a poussé un hurlement. «Il y avait beaucoup de sang dans l’eau autour de lui», raconte son papa.

La panique s’est emparée du groupe et les skippers étaient «abasourdis», raconte Jean Florent. La blessure d’Arthur était impressionnante: «Le coup de pied a été déchiqueté et quatre tendons arrachés. Plus tard, les parents constateront aussi que le squale a laissé des traces de sa dentition sous le pied de l’enfant», écrit le quotidien français. Après un retour en catastrophe vers Praslin, l’enfant a été évacué par avion à destination de Mahé.