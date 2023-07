Lausanne: Un petit garçon revient de loin après un exploit du CHUV

Les médecins qui ont soigné le petit. De gauche à droite: Dr Sylvain Mauron, Guillaume Besse, Dre Marie-Hélène Perez, Dr Fabrizio De Ritta, Pr Reza Hosseinpour, Dr Stefano Di Bernardo et Philipp Zrunek. CHUV

C’est une belle histoire que raconte le CHUV ce mercredi. Celle d’un petit garçon de 4 ans, souffrant d’un cancer et de graves complications cardiaques qui lui font passer un an aux soins intensifs. Mais il va bien désormais. Ceci grâce à une opération risquée jamais tentée auparavant par les spécialistes lausannois.

Tout commence à l’été 2022, où le petit, âgé de 3 ans, arrive au CHUV pour un cancer. Et il développe une insuffisance cardiaque due à une infection qui affaiblit son cœur. Il a besoin d’une greffe. Mais pas moyen de l’opérer en raison du «crabe».

Du coup, les spécialistes décident de placer sous assistance cardiaque les deux ventricules de son cœur grâce à un dispositif externe branché directement sur l’organe. But: le préserver autant que possible, en vue d’une éventuelle greffe. Mais il y a de gros risques que des caillots sanguins se forment et provoquent un AVC. Il reste dès lors une année aux soins intensifs du CHUV.

Signes de récupération cardiaque

Pourtant, quelques mois après, l’équipe observe des signes indiquant une récupération cardiaque. «Durant une échographie, j’ai vu qu’une compétition entre le cœur et la machine était en train de s’installer», explique le Dr Stefano Di Bernardo, médecin-chef au Service de pédiatrie. Dès lors, l’idée de retirer la machine et de conserver le cœur natif est là. Avec l’accord des parents, l’équipe décide de tenter le coup et commence à remuscler l’organe du petit avec des médicaments.

L’opération est périlleuse et n’a jamais été tentée à Lausanne. D’une part, car il faut retirer le dispositif non pas d’un seul mais des deux ventricules. D’autre part, quand cela se fait, c’est normalement pour greffer un nouveau cœur, ce qui n’est pas le cas. «De la vraie dentelle», souligne le Pr Reza Hosseinpour, chirurgien cardiaque pédiatrique au CHUV. Mais tout se passe bien. Le cœur bat désormais «tout seul» et l’enfant peut rentrer chez lui un mois plus tard.