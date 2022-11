Hockey sur glace: Un petit Lausanne gagne contre Langnau

Pour la réception des Tigres, Geoff Ward avait reconduit exactement le même alignement que celui qui avait pris la mesure du double champion de Suisse en titre moins de 24 heures auparavant, à l’exception d’une rocade entre Salomäki et Sekac sur le premier trio offensif. Pourtant, durant près de deux tiers, le LHC a été incapable d’afficher le même visage que celui montré la veille en Suisse centrale et de reproduire la même performance de qualité. Il a ainsi enchaîné les fautes techniques, les passes hasardeuses et les tirs alibis pour le plus grand désespoir des 8411 spectateurs de la Vaudoise aréna.