Un petit mafieux a sévi en gare de Romont

À la lecture de l’ordonnance pénale, on se croirait devant le scénario d’un film bas de gamme sur la Cosa Nostra. Et pourtant les faits qui ont conduit un Portugais de 19 ans à être condamné pour extorsion, chantage, menaces et actes d’ordre sexuel sur des enfants sont bien réels.

L’année dernière, au mois de juillet, c’est en gare de Romont (FR) qu’il s’en est pris à un homme qui «lui devait de l’argent», selon ses dires. Sous la menace d’un couteau et après lui avoir offert une «promenade», sa victime a accepté de lui verser 200 francs et de retirer une plainte qu’elle avait déposée contre son agresseur. Un mois plus tard, l’apprenti gangster a repris contact via Messenger avec cette personne, pour lui réclamer 300 francs, faute de quoi ses amis, qu’il décrit comme «deux fois pires que lui», allaient la retrouver. Dans son message, il précise qu’ils sont armés de couteaux, voire «plus gros» si nécessaire.