Thurgovie

Un plaisantin retourne le panneau «50 km/h», des automobilistes flashés

Un inconnu a retourné le panneau de limitation de vitesse placé à l’entrée de la localité d’Engishofen (TG), jeudi matin. Plusieurs automobilistes se sont fait attraper par un radar temporaire.

Voici à quoi il ressemble vu de l’autre côté, en entrant dans le village. Or un inconnu l’a retourné, inversant les limitations affichées pendant quelques heures.

Comme dans presque toutes les localités suisses, la circulation est limitée à 50 km/h dans le hameau d’Engishofen (TG), qui abrite quelque 167 âmes. Et comme dans presque toutes les localités suisses, un joli panneau rouge et blanc signale cette limite générale aux automobilistes, quelques centaines de mètres avant leur arrivée sur les lieux.

À l’inverse, quiconque quitte Engishofen peut se réjouir et appuyer sur le champignon: la limitation de vitesse est levée. Et là aussi, comme dans presque toutes les localités suisses, cela est signalé par le verso du même panneau, gris et blanc cette fois-ci.