Comparis: opérateur écarté car il ne paie pas de commission

Commissions : Un petit opérateur dénonce Comparis, qui l’a écarté car il ne payait pas

Le comparateur en ligne conclut des partenariats avec des fournisseurs de service. Il promet de rester neutre mais un opérateur soleurois dénonce.

La neutralité de Comparis est mise en doute par un petit opérateur régional, qui a disparu du comparateur. 20min/MIchael Scherrer

«Il a été décidé de ne lister dans notre comparatif Internet/TV que les fournisseurs avec lesquels un partenariat a été conclu». Tel est le message de Comparis qu’a reçu, en décembre, le petit fournisseur de TV et Internet Solnet, basé à Soleure. Auparavant, l’entreprise figurait dans le comparatif du site Comparis. Un contact avait été initié pour conclure un partenariat – avec paiement de commissions au site – qui n’avait jamais abouti. Puis, tout à coup, Solnet a disparu du comparateur.

L’entreprise a dénoncé le cas au «Tages-Anzeiger», qui l’a relaté ce vendredi. Le fait que Comparis conclue des partenariats et reçoive des commissions de sociétés est bien connu. Or, le site affirme toujours rester neutre. Tout au plus, il peut permettre aux clients de se rendre en un clic sur le site de leurs partenaires pour obtenir des offres, tandis qu’il devra faire une recherche personnelle pour les offres des entreprises non-partenaires.

Trop de demandes à traiter

Interrogé par le journal zurichois sur l’exclusion de Solnet, Comparis dément d’abord que cela ait un lien avec le refus de payer une commission. Le service explique que le fournisseur étant local et se focalisant surtout sur la clientèle professionnelle, il ne correspond pas au but de Comparis, qui est de s’adresser à un public large et dans tout le pays.

Le «Tages-Anzeiger» a ensuite expliqué avoir eu lecture du message de Comparis à Solnet, où il disait ne lister que les entreprises avec lesquelles un partenariat a été conclu. Et là, Comparis fait un pas de côté. Oui, il a temporairement décidé d’évincer les fournisseurs qui ne paient pas de commission. Justification: le nombre de demandes de petits opérateurs qui veulent être intégrés au comparatif a pris l’ascenseur et les ressources administratives de Comparis ne suffisent plus.

Le site dit toutefois vouloir mettre en place un système, d’ici deux à quatre mois, par lequel tout opérateur pourra de lui-même placer son offre sur le comparateur. Comparis interviendra pour sortir uniquement les offres trop régionales ou obsolètes.