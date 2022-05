Carnet rose : Un petit porc-épic a vu le jour au Zoo de Zurich

À la mi-mai, un bébé porc-épic est né dans la savane du Zoo de Zurich. C’est un petit mâle.

Pour la première fois dans la savane du Zoo de Zurich, un porc-épic est né. C’est un petit mâle qui a été baptisé Wakili. Il a déjà les épines typiques du rongeur. À la naissance, elles étaient encore courtes et molles. Ces piquants sont en principe des poils modifiés. Ils sont majoritairement composés de kératine, comme les cheveux ou les ongles. Les épines grandes et épaisses servent surtout à se défendre contre les ennemis. Les épines plus petites et plus fines sont probablement aussi utilisées par ces animaux comme aide au toucher.